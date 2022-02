Polizei in Burg sucht dringend Zeugen für Raubüberfall

Burg (vs) - In der Nacht vom 27. auf den 28. Januar wurde ein 27-jähriger Burger durch eine ihm unbekannte Person, welche einen Hund mitführte, zur Herausgabe seiner Kopfhörer genötigt. Während der Tat trat der 27-Jährige zeitweise auf die Fahrbahn der Zerbster Chaussee in Burg auf Höhe "Zum Paddenpfuhl".

Bei der Situation näherte sich ein Fahrzeug und fuhr um die Person herum. Vermutliche erkannte der Fahrzeugführer die Situation falsch und setzte seinen Weg fort, so die Polizei. Der 27-Jährige händigte in weiterer Folge seine Kopfhörer an die ihm unbekannte Person aus, welche sich daraufhin in Richtung Innenstadt entfernte. Der Fahrzeugführer wird gebeten sich bei der Polizei in Burg zu melden, da er gegebenenfalls genauere Angaben zum Hundehalter tätigen kann.

Zeugen die Angaben zur Person des unbekannten Hundehalters machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Burg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.