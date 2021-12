Polizei Jerichower Land: Das ist über den Unfall in Burg bekannt

In Burg ist es zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen, berichtet die Polizei.

Die Polizei in Burg meldet einen Verkehrsunfall.

Burg (vs) - Ein 61-jähriger Opel Fahrer befuhr die Martin-Luther-Straße aus Richtung Schützenstraße in Richtung Wilhelm-Külz-Straße in Burg. Auf Höhe der Haunummer 62 kam dem Opel Fahrer ein Fahrzeug entgegen.

Aus diesem Grund wich er nach rechts aus, übersteuerte das Fahrzeug und stieß seitlich gegen einen geparkten Volkswagen.

Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und beide waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugverkehr wurde durch die Polizeibeamten bis zum Abtransport der Fahrzeuge geregelt.