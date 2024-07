Ein eigentlich harmloser Autounfall ist in Burg am Dienstag vollends eskaliert. Faustschläge und Tritte wurden verteilt. Doch warum?

Verkehrsunfall eskaliert gewaltig: 22-Jähriger schlägt und tritt Autofahrer in Burg

Die Polizei erschien erst am Unfallort in Burg, als der 22.Jährige bereits Schläge verteilt hatte. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Dass ein Verkehrsunfall schnell eskalieren kann, hat sich am frühen Dienstagmorgen in Burg gezeigt: Dort rastete ein 22-Jähriger aus und verteilte Faustschläge. Was ist passiert?

Gegen 4 Uhr kam es in der Zerbster Straße in Burg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Als die Polizei eintraf, wurde aber schnell klar, dass beide Unfallbeteiligten den Zusammenstoß gänzlich unterschiedlich erlebt haben. Fakt ist: es kam zu einem frontalen Zusammenstoß.

Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Doch dann eskalierte die Situation endgültig. Noch bevor die Polizei eintraf.

Direkt nach dem Unfall begab sich der 22-jährige Autofahrer zum Pkw des Unfallgegners, riss dessen Fahrertür auf und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht und trat ihm mehrfach gegen den Oberkörper.

Polizei kommt nach Streitende dazu

Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Männer bereits getrennt. Gegen den 22-jährigen beschuldigten Fahrzeugführer werden zunächst Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird zudem versucht, den Unfallhergang zu rekapitulieren.