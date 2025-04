In Burg wurden drei polizeibekannte Männer beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt erwischt. Die Polizei stellte bei der Kontrolle ein Fahrzeug mit prall gefülltem Kofferraum sicher.

Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Burg fanden Polizeibeamte mutmaßliche Beute in einem Auto auf dem Parkplatz.

Burg. - In einem Einkaufsmarkt in der Zibbeklebener Straße in Burg sind am Mittwoch drei Männer beim Diebstahl erwischt worden, so die Polizei.

Ein Ladendetektiv habe gegen 17.23 Uhr bemerkt, wie die Männer versuchten, Alkohol und Textilien zu entwenden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um polizeibekannte Tatverdächtige im Alter von 20, 34 und 52 Jahren aus dem kaukasischen Raum.

Die alarmierten Polizeibeamten hätten die Männer befragt und im Zuge dessen ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz überprüft. Im Kofferraum seien zahlreiche mutmaßlich gestohlene Gegenstände gefunden worden.