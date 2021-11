Polizei: Mehrere Diebstähle im Jerichower Land

Burg (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 2. bis 10. November auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Campingplatz in Niegripp. In der Folge öffneten der oder die Täter den Reisverschluss am Vorzelt eines Wohnwagens, bevor sie im weiteren Tatverlauf versuchten, die Tür des Wohnwagens gewaltsam zu öffnen und eine Scheibe neben der Tür einschlugen.

Den Tätern gelang es nicht, in das Innere des Wohnwagens einzudringen. Letztendlich wurden aus dem Vorzelt sechs Gardinen entwendet. Durch die eingesetzten Beamten wurden Spuren am Tatort gesichert, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0.

Der zweite Fall ereignete sich am 10. November. "Opfer eines Fahrraddiebstahls wurde am Mittwoch in den Vormittagsstunden eine 52-jährige Burgerin in der August- Bebel- Straße", heißt es in der Pressemitteilung.

Diese stellte ihr Fahrrad gegen 7.50 Uhr auf dem Gelände des Burger Klinikums ab und sicherte es sowohl mit einem Kettenschloss an Hinterrad und Rahmen als auch mit einem Seilschloss am Vorderrad und Fahrradständer. Als sie gegen 13.00 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie den Verlust des Fahrrades samt den beiden Schlössern fest.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes 28er Damen-Cityfahrrad der Marke „Stevens“, Typ Boulevard, welches durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Der entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen und dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in beiden Fällen unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.