Zwei jugendliche Mädchen sollen in Burg laut eigenen Aussagen vergewaltigt worden sein. Dies teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mutmaßliche Vergewaltigung in Burg: Mädchen melden Übergriff bei Polizei

In Burg soll sich eine mutmaßliche Vergewaltigung zugetragen haben

Burg (vs) - In Burg im Jerichower Land sollen zwei jugendliche Mädchen von Bekannten vergewaltigt worden sein. Beide Geschädigten, 14 und 15 Jahre alt, erschienen laut Pressemitteilung der Polizei am 21. Juli gegen 1.54 Uhr im Polizeirevier Jerichower Land.

Nach Angaben der mutmaßlichen Geschädigten sollen beide, unabhängig voneinander, von zwei Beschuldigten vergewaltigt worden sein. Die mutmaßlichen Geschädigten und die vermeintlichen Beschuldigten kennen sich laut Polizei schon eine gewisse Zeit und haben sich des Öfteren auf dem Spielplatz an der Johann-Mühlpfort-Straße getroffen.

Die mutmaßlichen Beschuldigten sind nach ersten Vernehmungen und weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft wieder entlassen worden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Tathergang seien noch nicht abgeschlossen. Zeugenvernehmungen stehen noch aus, so die Polizei.