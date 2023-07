Nachdem eine Ackerfläche bei Gerwisch in Brand geraten war, kam es auf der anliegenden B1 aufgrund der Rauchentwicklung zu einem Unfall, so die Polizei.

Gerwisch (vs) - Aufgrund eines technischen Defektes an einem Mähdrescher geriet eine bereits abgeerntete Ackerfläche eines Getreidefeldes an der Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Gerwisch und Heyrothsberge in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Sichtbehinderungen, welche einen Verkehrsunfall auf der B1 ausgelöst haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Skoda auf der B1 aus Gerwisch kommend in Richtung Heyrothsberge. Durch die starken Beeinträchtigungen der Sicht musste sie ihr Fahrzeug stark abbremsen. Dies bemerkte der 62-jähriger Autofahrer eines Landrover, der sich direkt dahinter befand, nicht rechtzeitig und fuhr auf den Skoda auf.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 62-Jährige leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Klinikum Magdeburg-Olvenstedt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Brand wurde durch 45 Kameraden der örtlichen Feuerwehren, welche mit zehn Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Die Bundestraße 1 musste im Zuge der Löscharbeiten voll gesperrt werden. An der durch das Feuer betroffenen Fläche des Getreidefeldes (250 Meter x 500 Meter) entstand kein Schaden, da diese bereits abgeerntet war.