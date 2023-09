Kein Kavaliersdelikt ist der Diebstahl von Eiern aus Verkaufsständen mit Vertrauenskasse, sagt die Polizei. Die Beamten haben einen notorischen Eierdieb in Möser auf frischer Tat ertappt.

"Intensive Ermittlungsarbeit": Polizisten lauern notorischem Eierdieb in Möser auf

Ein 60 Jahre alter Dieb hatte es über Wochen in Möser auf Eier abgesehen. Nun hat die Polizei ihn auf frischer Tat ertappt. Symbolbild:

Möser (vs) - Einen notorischen Eierdieb hat die Polizei offenbar am Donnerstag in Möser im Jerichower Land dingfest gemacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach seien Eier in der jüngsten Vergangenheit aus Verkaufsständen mit einer sogenannten "Kasse des Vertrauens" ohne zu bezahlen mitgenommen worden. Teils habe der Dieb Das Bezahlen auch nur vorgetäuscht oder habe weniger Geld in die Kasse geworfen als verlangt. Nun habe die Polizei "durch intensive Ermittlungstätigkeit" einen 60 Jahre alten Wiederholungstäter auf frischer Tat ertappen können.

Polizei erwischt Eierdieb auf frischer Tat - jetzt droht sogar Gefängnis

Dabei soll der Mann aus dem Verkaufstand zwei Packungen Eier genommen und einen Bezahlvorgang vorgetäuscht haben. Als der Dieb sich entfernen wollte, erwischten ihn die Polizisten. Gegen ihn werde nun ermittelt, heißt es.

Bei Eiderdiebstählen handele es sich keineswegs um Kavaliersdelikte, merken die Beamten an. Durch die Betreiber dieser Verkaufsstände würden grundsätzlich Strafanzeigen gestellt, die von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt werden. Es drohe eine Freiheitsstraße von bis zu fünf Jahren vor. Außerdem seien die Verkaufsstände meist videoüberwacht, wodurch die Identifizierung der Täter vereinfacht werde.