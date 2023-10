Auf der Autobahn 2 ereignete sich ein Unfall, bei dem laut Polizei sechs Personen verletzt wurden. Die Autobahn musste in Richtung Hannover auf Höhe Möckern für drei Stunden gesperrt werden.

Möckern/vs - Bei einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover wurden am 17. Oktober gegen 14.30 Uhr sechs Personen leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Beteiligten, ein Sattelzug, ein Auto und ein weiterer Lkw, die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover. Hierbei kam es zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost aufgrund von Fahrbahnerneuerungen zu Stau.

Der 67-jähriger rumänischer Fahrzeugführer des Sattelzuges übersah den Stau und kollidierte auf der rechten Seite mit dem vor ihm abbremsenden Lkw eines 43-jährigen Fahrzeugführers aus Polen. Durch den Zusammenstoß wurde der Lkw auf den mittleren Fahrstreifen geschoben, wodurch dieser einen Auto in die Mittelleitplanke schob. Der Fahrer des ersten Lkw versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Hierdurch landete dieser im Grünstreifen. Der Unfallverursacher konnte nur mit Hilfe der Feuerwehr sein Fahrzeug verlassen.

Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die A2 in Richtung Hannover musste aufgrund der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen ab Theeßen für circa drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, heißt es in einer Pressemitteilung.