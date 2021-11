Polizei sucht nach Unfallflucht in Gerwisch den Fahrer

Für eine Unfallflucht sucht das Polizeirevier Jerichower Land in Burg (03921/920-0) Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, sei die Unfallflucht am Freitag, 5. November, um 15.45 Uhr im Körbelitzer Weg in Gerwisch begangen worden.

Gerwisch (vs) - Für eine Unfallflucht sucht das Polizeirevier Jerichower Land in Burg Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, sei die Unfallflucht am Freitag, 5. November, um 15.45 Uhr im Körbelitzer Weg in Gerwisch begangen worden. Der 47-jährige Fahrzeugführer eines Audi sei hier auf der Bundesstraße 1 aus Burg kommend gefahren. Beim Abbiegen in den Körbelitzer Weg sei er von einem unbekannter Fahrzeugführer mit dessen Transporter am Heck

des Audis gestreift worden. Statt anzuhalten fuhr der unbekannte Autofahrer unerlaubter Weise einfach von der Unfallstelle weg. Am Audi sei ein Sachschaden entstanden, Personen seien bei dem Unfall nicht verletzt worden, so das Polizeirevier. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher lägen bislang nicht vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich beim Revier in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden und mit ihren Angaben zur Aufklärung der Unfallflucht in Gerwisch beizutragen.