Burg/Grabow (vs) - Für einen 64-jähriger Motorradfahrer kam am 13. Mai gegen 17.50 Uhr jede Hilfe zu spät.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der beteiligte Motorradfahrer die Bundesautobahn 2 in Richtung Berlin. Auf Höhe des Parkplatzes Ihlegrund kollidierte dieser aus bislang unbekannter Ursache mit dem Heck eines ebenfalls in Richtung Berlin fahrenden Autos.

Im Anschluss wurde der 64-jährige von seinem Motorrad geschleudert und verstarb in weiterer Folge auf Grund der Schwere seiner Verletzungen an der Unfallstelle, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die beiden 61- und 53-jährigen Insassen des Autos wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesautobahn 2 blieb während der Unfallaufnahme für rund drei Stunden in Richtung Berlin gesperrt.