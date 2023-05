Mit Video: Überfall auf Juweliergeschäft in Gommern - So sehen die Täter aus

Ein Juweliergeschäft in Gommern wurde von zwei Tätern Überfallen, so die Polizei.

Gommern (vs) - Zwei maskierte Täter haben am 4. Februar 2023 in den Vormittagsstunden ein Juweliergeschäft in Gommern überfallen. Die beiden Täter gingen zielgerichtet vor und entwenden unter anderem Schmuck aus dem Verkaufsraum.

Im Video: Überfall in Gommern - Überwachungsaufnahmen zeigen die Täter

Laut Polizei ereignete sich in Gommern ein Überfall auf ein Juweliergeschäft. (Material: Polizeiinspektion Stendal/Schnitt: Bernd Stiasny)

Der erste Täter ohne Maske. Foto: Polizei

Der erste Täter während des Überfalls in Gommern. Foto: Polizei

Der zweite Täter beim Auskundschaften des Geschäfts in Gommern. Foto: Polizei

Der zweite Täter während des Überfalls. Foto: Polizei

Die Täter wurden dabei von der Videoüberwachungsanlage aufgenommen. Zuvor wurden die beiden Personen unmaskiert von einer weiteren Überwachungskamera aufgenommen und von Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf der Straße standen und augenscheinlich das Juweliergeschäft beobachteten.

Die Polizeiinspektion Stendal fragt in einer Pressemitteilung: "Wer kann Hinweise zu der Identität und dem Aufenthaltsort der Personen machen?" Hinweise werden an der nächsten Polizeidienststelle und unter der Telefonnummer 03931- 682 292 entgegengenommen.