Am Sonntag, 19. März, kam es auf der Bundesautobahn 2, zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Ziesar zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ziesar (vs) - Unfall auf der A2: Was ist passiert? Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 65-jährige Fahrzeugführer eines Volvo die Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Ziesar kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn und stieß mit dem dort befindlichen Mercedes zusammen.

Beide Autos gerieten ins Schleudern und kollidierten danach mehrfach mit der rechten Schutzplanke. Der 24-jährige Fahrer des Mercedes wurde im Zuge der Kollision schwerverletzt. Der Volvo-Fahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Polizei sucht nach Unfall auf A2 nach Zeugen

Für die Zeit der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Berlin der Bundesautobahn 2 für rund vier Stunden gesperrt werden. Eine Ableitung des Verkehrs wurde an der Anschlussstelle Theeßen eingerichtet.

An der Unfallstelle konnte die niederländische Kennzeichentafel eines weiteren Autos gefunden werden. Anhand der Spurenlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiteres Fahrzeug am Verkehrsunfall beteiligt gewesen ist oder diesen gar verursacht hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mögliche Zeugen, insbesondere Personen, die zur Vorfallzeit die Unfallstelle passierten und Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich mit dem Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg (Tel.039204-72-0) in Verbindung zu setzen.