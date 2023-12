Zu einem Unfall mit einem 12-jährigen Mädchen ist es laut Polizei in Möser im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt gekommen.

Unfall mit 12-jähriger Fußgängerin in Möser: Mädchen im Krankenhaus

In Möser ereignete sich ein Unfall mit einem Auto und einer 12-Jährigen.

Möser/vs - In Möser (Landkreis Jerichower Land) ereignete sich am Nikolaustag gegen 12.40 Uhr ein Unfall. Der Fahrer eines Skoda Oktavia fuhr auf der Chaussee in Richtung Magdeburg. Auf Höhe einer Verkehrsinsel beabsichtigte ein 12-jähriges Mädchen die Fahrbahn vom Fußweg aus zu überqueren.

Vermutlich achtete das Mädchen nicht auf den fließenden Verkehr, denn es stieß mit dem Skoda zusammen, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Skoda-Fahrer leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Mädchen jedoch nicht verhindern. Auf Höhe des rechten Seitenspiegels touchierte das Mädchen das Fahrzeug. Sie erlitt Schürfwunden und einen Schock und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.