Polizei verfolgt 14-Jährigen auf Simson bei wilder Verfolgungsjagd durchs Jerichower Land

In Möckern, genauer gesagt im beschaulichen Ortsteil Tryppehna, ist ein 14-Jähriger auf seinem Moped vor der Polizei geflüchtet. Auf einem Feld kam er zum Stehen und konnte gestellt werden.

Möckern/Tryppehna (vs) - Als Polizeibeamte am 23. September einen Moped-Fahrer in Tryppehna bei Möckern kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Haltezeichen der Polizeibeamten, das Blaulicht und das Martinshorn und auch eine Lautsprecherdurchsage.

Der Fahrer setzte seine wilde Verfolgungsfahrt fort, fuhr einen Feldweg entlang und schließlich auf einen Acker, berichtet die Polizei. Letztlich versagte das Mokick und blieb stehen. Ein Versuch des Fahrers, dieses wieder in Gange zu bringen missling. Demnach konnten die Polizeibeamten den jungen Mann stellen.

Es handelte sich um einen 14-jährigen Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den nun strafmündigen jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme wurde er mit der Simson seinen Eltern übergeben.