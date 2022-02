Polizei: Versuchter Einbruch in ein Haus in Gommern

Laut Polizei hat es in Gommern einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gegeben.

In Gommern wurde versucht, in ein Haus einzubrechen.

Gommern (vs) - Am 14. Februar gegen 16.30 Uhr teilte eine 43-jährige Frau den Polizeibeamten in Gommern mit, dass sie die Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt hat. Die unbekannten Täter haben mittels Werkzeug versucht die Haustür aufzuhebeln.

Dies ist den unbekannten Tätern nicht gelungen, es entstand Sachschaden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass an einem weiteren Haus in der Straße eine Hauseingangstür beschädigt ist. Dort sind ebenfalls Hebelspuren an der Hauseingangstür. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise insbesondere zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen