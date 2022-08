Wer kennt diesen Auto-Dieb? Mercedes im Jerichower Land geklaut

In den frühen Morgenstunden des 31. Januar entwendeten drei bislang unbekannte Täter vom Grundstück eines Einfamilienhauses im Comeniusweg in Möser einen Mercedes CLS 450 4MATIC in der Farbe Weiß (Fotos im Artikel).

Möser (vs) - Ein Mercedes wurde von drei dreisten Tätern in Möser entwendet. Was ist passiert? Die Täter entfernten sich in der Folge in unbekannte Richtung vom Tatort, heißt es in einer Pressemitteilung. Von der Polizei im Jerichower Land unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ und führten nicht zur Ergreifung der Täter. Rund eine Stunde nach der Tat, gegen 5.30 Uhr wurde das Fahrzeug von einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Potsdamer Chaussee in Siethen (Land Brandenburg) bei der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften erfasst.

So sieht einer der Täter aus. Foto: Polizei

Einer der unbekannten Täter, der das Fahrzeug zu dieser Zeit geführt hat, wurde dabei fotografiert. Die Täter verursachten sodann in der Folge mit dem entwendeten Fahrzeug im Berliner Weg in Siethen einen Verkehrsunfall bei dem das Fahrzeug beschädigt wurde und konnten unerkannt flüchten. Die Polizie fragt: "Wer kennt die auf dem Foto der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Siethen abgebildete Person? Wer kann Abgaben zu deren Identität machen? Wer kann Angaben zum Aufenthalt dieser Person machen? Wo liegen Erkenntnisse zu der abgebildeten Person vor?"

Der Mercedes wurde bei einem anschließenden Verkehrsunfall beschädigt. Foto: Polizei

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.