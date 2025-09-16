An insgesamt zehn Pkw haben sich Unbekannte in Biederitz (Jerichower Land) zu schaffen gemacht und dort die Reifen zerstochen.

Biederitz. - Am Weidenring in Biederitz (Jerichower Land) ist es in der Zeit vom 13. bis 15. September zu Beschädigungen an insgesamt zehn Autos gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach wurden an den Pkw teilweise alle Reifen zerstochen. Alle betroffenen Fahrzeuge standen auf Parkplätzen in der Wohnsiedlung am Weidenring. Zu den Tätern gibt es derzeit noch keine Hinweise, so die Polizei weiter.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.