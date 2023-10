Von Arlette Krickau (vs)

Biederitz - In den frühen Morgenstunden des 3. Oktober um 1.28 Uhr hat die Polizei ein Auto auf der Woltersdorfer Straße in Biederitz (Jerichower Land) gestoppt. Warum? Der Fahrer des Autos hatte deutlich zu doll aufs Gas getreten, informiert die Polizei. Das rasante Tempo war nicht zu übersehen, so dass die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest vornahmen, nachdem sie ihn gestoppt hatten. Der aber negativ ausfiel.

Zusätzlich wurde dann ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine reagierte. Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch das Fahrzeug wurden daraufhin durchsucht, jedoch ergaben sich hierbei keine weiteren Hinweise.

Dennoch wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um eine genaue Analyse der Substanzen vorzunehmen. Aufgrund der positiven Reaktion auf den Drogentest und der Gefahr, die von einem drogenbeeinflussten Fahrer ausgehen könnte, wurde dem Betroffenen die Weiterfahrt für 48 Stunden untersagt. Dies dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und entspricht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, heißt es in der polizeilichen Mitteilung.

Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer, stets die Verkehrsregeln zu beachten und keine berauschenden Substanzen im Straßenverkehr zu konsumieren. Dadurch kann das Risiko von schweren Unfällen und Verletzungen erheblich verringert werden.