Auf einem Supermarktparkplatz in Möckern ist es zu rassistischen und NS-verherrlichenden Parolen gekommen. Drei Jugendliche stehen unter Verdacht.

Möckern. - Mehrere Jugendliche haben auf einem Supermarktparkplatz in Möckern (Jerichower Land) am Samstagabend rassistische und das NS-Regime verherrlichende Parolen gerufen. Wie die Polizei mitteilte, löste sich die Gruppe noch vor dem Eintreffen der Beamten auf.

Im Zuge einer Fahndung habe die Polizei drei Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren angetroffen. Sie stritten eine Beteiligung ab, sind aber durch Kleidung und Äußerungen der rechten Szene zuzuordnen gewesen, heißt es von der Polizei. Die Minderjährigen seien sie an ihre Eltern übergeben worden.

Zeugen, die Hinweise zur Gruppierung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Burg (03921-9200) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.