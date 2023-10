Ein Abendessen in Burg (Jerichower land) hat die freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Wohnhaus traten Rauch und starker Geruch auf.

Burg - Ein Abendessen in einem Wohnhaus an der Ecke Zerbster Straße/Deichstraße hat in Burg die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Abend vom 1. Oktober 2023 sind die Einsatzkräfte kurz vor 20 Uhr alarmiert worden. Ein Rauchmelder wurde ausgelöst. Mit Tanklöschfahrzeug, Drehleiter, Einsatzleitwagen und Löschgruppen-Fahrzeug war die Feuerwehr schnell vor Ort und wurde von Anwohnern eingewiesen.

Nachdem eine Bewohnerin ihre Wohnungstür öffnete, konnte die Ursache des Einsatzes schnellfestgestellt werden: angebranntes Essen. Der Rauch und der starke Geruch sind schließlich per Belüftung beseitigt werden. Einsatz Nummer 181 in diesem Jahr fand die Burger Feuerwehr damit ein gutes Ende.