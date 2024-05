Holzkreuze aufgestellt Rechtsextreme Schmierereien an Kirchenmauer in Burg

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch rechtsextreme Graffiti an die Umfriedungsmauer der St. Petri-Kirche in Burg gesprüht und 13 Holzkreuze aufgestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.