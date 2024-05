Burg - Das hatten sich die Täter in Gütter wohl anders vorgestellt. In der Nacht zum 13. Mai 2024 sind Autodiebe in Gütter (Ortsteil von Burg) verschreckt worden, die an der Dorfstraße zuschlagen wollten. Nicht zugeschlagen, aber angeschlagen hat dabei eine Alarmsicherung.

Wie die Polizei informiert, ist gegen 0.30 Uhr ein Autobesitzer unsanft aus seinem Schlaf geweckt worden. Auf seinem Smartphone sprang eine Alarmnachricht vom Fahrzeug an, der Mann eilte zum Hauseingangstür. Davon seien die Täter aufgeschreckt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Autoklau durch Verlängerung des Funksignals vom Schlüssel geplant

Zwei Personen sollen versucht haben, einen hochwertigen Mercedes zu stehlen. Und zwar über eine Methode, bei der die Technik der sogenannten Keyless-Go-Schlüssel ausgenutzt wird. Und zwar indem das Funksignal für das schlüssellose Öffnen – eine Option, die Autohersteller in ihren Schlüsseln verbauen – verlängert werden sollte. Auf diese Weise sollte der Wagen entriegelt und dann weggefahren werden, erklärt die Polizei.

Dazu ist es im Ortsteil Gütter aber nicht gekommen, weil der Schlüssel weit genug vom Fahrzeug entfernt war. Eine Suche nach den Personen verlief in der Nacht zu Montag erfolglos, Ermittlungen dauern an.

Schutzhülle oder Schutzkasten sollen perfide Methode unterbinden

Die Polizei nutzt den Vorfall, um für das Thema Keyless-Go-Schlüssel zu sensibilisieren. Im Jerichower Land ist das bereits ausgenutzt worden. Mittlerweile würden sich auch einige Schlüssel abschalten lassen, sodass die schlüssellose Funktion nicht genutzt werden kann. Dies sollte stets genutzt werden. Nach Möglichkeit sollte eine Schutzhülle oder ein Schutzkästchen angeschafft werden, „welches das Signal abschirmt und es den Tätern erschwert beziehungsweise unmöglich macht, das Signal zu verstärken“.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum versuchten Autoklau geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich im Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon (03921) 92 00.