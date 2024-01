Im Streit um Silvesterfeuerwerk ist es am Silvestertag in Loburg zu einer Prügelei unter Nachbarn gekommen. Für beide Parteien endete das Jahr mit einer Strafanzeige.

Streit ums feuerwerk: In Loburg ist es am Silvestertag zu einer Prügelei unter Nachbarn gekommen.

Loburg/DUR – In Loburg ist es am Silvestertag zu einer Prügelei unter Nachbarn gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 57-Jähriger am Nachmittag aus seiner Wohnung heraus Feuerwerk gezündet, weswegen sich sein 37 Jahre alter Nachbar beschwerte.

Der Streit eskalierte, als der ältere der beiden eine Holzlatte aus seiner Wohnung holte, und damit auf seinen Kontrahenten einschlug. Der wehrte sich mit einem Würgeangriff, so die Schilderung der Beamten.

Polizei trennt Streitende - Anzeigen zum Jahresende für beide

Nachdem beide zunächst in ihre Wohnungen geflüchtet waren, sorgte der 37-Jährige für eine „zweite Runde“ des Streits, indem er mit einer Aluminiumstange auf die Tür seines Nachbarn einschlug. Der reagierte mit Tierabwehrspray.

Die Polizei stellte schließlich sämtliche Tatmittel sicher und trennte die Streitenden. Für beide gab es eine Anzeige, beide lehnten jede ärztliche Behandlung ab.