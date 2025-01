Ein Bild der Verwüstung: Der Snackautomat an der Eintracht-Sporthalle in Gommern wurde vergangene Nacht gesprengt. Vertreter des Eigentümers waren den Vormittag damit beschäftigt, die Trümmer des Automaten wegzuräumen. Der Busverkehr für die Schüler des anliegenden Gymnasiums war in dieser Zeit eingeschränkt, da Teile des Automaten bis in die Wendeschleife flogen, die daher gesperrt werden musste.

Foto: Thomas Schäfer