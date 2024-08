Spritdiebe sind in einer Neubausiedlung in Burg (Jerichower Land) aktiv geworden: Aus dem Tank eines Wagens wurden über 40 Liter Kraftstoff entwendet.

Spritdiebe schlagen in Neubauviertel in Burg zu: Tank wird einfach aufgebohrt

Die Polizei hat in Burg die Ermittlungen aufgenommen: Spritdiebe haben in einem Neubauviertel zugeschlagen.

Burg - Spritdiebe haben am Montag, 19. August 2024, in einer Wohnsiedlung in Burg zugeschlagen. Wie die Polizei informiert, haben Unbekannte am Südring aus einem Wagen etwa 45 Liter Kraftstoff abgezwackt. Dazu sei der Tank aufgebohrt worden.

Autobesitzer fällt große Lache unter seinem Wagen auf

Der Fahrer hatte sein Fahrzeug gegen 11 Uhr am Südring abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr losfahren wollte, ist ihm unter dem Auto eine große Lache aufgefallen, heißt es weiter.

Ein ADAC-Mitarbeiter, der herbeigerufen wurde, habe festgestellt, dass der Tank aufgebohrt worden sei. Ermittlungen laufen.