So etwas erleben Polizisten nicht jeden Tag: In Burg im Jerichower Land wurden die Beamten plötzlich für die Lebenssituation eines 22-Jährigen verantwortlich gemacht. Dabei war der Mann gar nicht an ihrem Einsatz beteiligt.

Polizisten in Burg beleidigt: Mann macht Beamte für Lebenssituation verantwortlich

Ein 22 Jahre alter Mann hat in Burg Beamte bei einer Verkehrskontrolle beleidigt. Dabei war er gar nicht daran beteiligt. Symbolbild:

Burg (vs) - Einen ungewöhnlichen Einsatz erlebten Polizisten am Sonnabendabend bei einer Verkehrskontrolle in Burg. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach waren die Polizisten gerade in der Straße Am Ring bei ihrer Arbeit, als sie plötzlich von einem unbeteiligten Mann angepöbelt wurden. Der Passant habe sehr aggressiv gewirkt und die Beamten für seine derzeitige Lebenssituation verantwortlich gemacht. Als die Polizisten mitteilten, dass sie ihm in seinen Belangen nicht helfen können, wurde der Mann allem Anschein nach gegenüber den Beamten beleidigend.

Ein Alkoholtest habe ergeben, dass der 22-Jährige mit 3,32 Promille erheblich betrunken war. Der Mann müsse sich nun wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten. Es drohe eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.