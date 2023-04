Zu einem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Montagnachmittag auf der Autobahn A2 bei Burg gekommen. Drei Lkw waren an dem Unglück beteiligt.

Einen schweren Unfall gab es am Montagnachmittag zwischen drei Lkw auf der Autobahn A2 zwischen Burg und Theeßen. Foto:

A2/Burg (vs) - Zu einem folgenschweren Unfall mit drei Sattelzügen ist es am Montagnachmittag auf der Autobahn A2 bei Burg in Richtung Hannover gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhren zunächst alle drei Lkw auf der A2 auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei soll es zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost wegen Bauarbeiten zum Stau gekommen sein. Ein 33-jähriger Fahrer soll in dem Zusammenhang den Stau vor ihm übersehen und den Lkw eines abbremsenden 34-Jährigen auf einen weiteren Sattelzug geschoben haben.

Stauende übersehen: Schwerer Unfall mit Lkw

Der 34 Jahre alte Fahrzeugführer wurde offenbar leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, während der dritte Fahrzeugführer unverletzt blieb, wie es von Seiten der Polizei heißt. Der Unfallverursacher soll hingegen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen sein. Er musste mit schwerem Gerät aus der Zugmaschine geborgen werden, so die Beamten weiter.

Die Autobahn Richtung Hannover musste ab Theeßen für sieben Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein Rettungshubschrauber, eine Drohne und Teile der Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe kamen zum Einsatz.

Mit elf Fahrzeugen und 30 Kameraden war die Feuerwehr vor Ort.