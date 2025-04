Vor Mehrfamilienhaus Streit eskaliert in Möckern: Mann will Metallstange und Schusswaffen einsetzen - Polizei schreitet ein

Was war denn da los in Möckern? Ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert - einer rückt mit mehreren Gegenständen an und droht. Metallstange und waffenähnliche Gegenstände gefunden.