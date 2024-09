In der Franzosenstraße in Burg ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt worden ist. Der Zweiradfahrer fiel mit merkwürdigem Verhalten auf.

Stress nach Unfall in Burg: Aggressiver Mann haut ab und stellt sich später der Polizei

In der Franzosenstraße leicht verletzt

Nach einem Unfall in der Altstadt von Burg hatte sich ein Beteiligter vom Unfallort entfernt und sich später der Polizei gestellt.

Burg - Im Einmündungsbereich zur Franzosenstraße hat es in Burg am Abend vom 4. September 2024 gekracht. Gegen 19 Uhr war ein Mopedfahrer auf der Bethanienstraße unterwegs und bog nach links in Richtung Kreisverkehr Kreuzgang ab, ohne dabei auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten, wie die Polizei informiert.

Genau aus dieser Richtung kam eine Audifahrerin mit ihrem Wagen. Sie hätte dem Mann Vorfahrt gewähren müssen. So schnell wie der Zweiradfahrer aus der Straße gebogen sei, habe sie aber nicht rechtzeitig reagieren können, heißt es weiter. Es kam zum Crash. Nicht der einzige, der sich hier in letzter Zeit ereignet hat.

Beim Zusammenprall ist der Mopedfahrer gestürzt und hat sich leicht verletzt. Er soll im Laufe der Zeit zunehmend aggressiver geworden sein und habe sich entfernt, bevor die Polizei eingetroffen sei.

Anhand von Zeugenhinweisen konnte der 34-jährige identifiziert werden. Er hat sich später der Polizei gestellt.