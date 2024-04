Taschendieb schlägt am Rolandplatz in der Innenstadt von Burg bei Magdeburg zu

Nach dem Taschendiebstahl am Rolandplatz in Burg ermittelt die Polizei vom Revier im Jerichower Land.

Burg - Am Vormittag vom 17. April 2024 ist ein Rentner am Rolandplatz in Burg bestohlen worden. Wie die Polizei informiert, hat ein 76-Jähriger den Verlust seiner Geldbörse angezeigt. Die soll ihm gegen 10 Uhr aus seiner Hosentasche von einem Mann gestohlen worden sein. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, so die Beschreibung.

Rentner unter Schock

Nachdem er seinem Opfer das Portemonnaie entrisse hat, soll er geflüchtet sein. Der Rentner habe einen Schock erlitten, heißt es weiter. Erst kurze Zeit später habe er die Polizei alarmiert und keine Passanten angesprochen.

Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon (03921) 92 00 zu melden.