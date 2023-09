13 Hakenkreuze an Bäumen im Jerichower Land entdeckt

Hohenziatz (vs) - Ein oder mehrere unbekannte Täter besprühten auf einem Feldweg am Ortsrand von Hohenziatz zwölf Bäume mit verfassungswidrigen Symbolen. Insgesamt wurden 13 Hakenkreuze, fünf mal die Zahl “88” und sieben mal die Buchstaben “SS” mittels schwarzer Farbe in einer Größe von jeweils circa 45 x 30 Zentimetern angebracht.

Eine Zeugin hatte am 6. September gegen 9 Uhr die Schmierereien entdeckt und die Polizei informiert. Es wurde ein Strafverfahren wegen des sogenannten Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter persönlich, unter der Telefonnummer 0391/920-0 oder per Mail (lecd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de) zu melden.