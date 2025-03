Die Schartauer Straße kommt nicht zur Ruhe. Nun hat ein Mann in der Innenstadt von Burg eine brennende Zigarette in einen Streifenwagen der Polizei geworfen.

Burg - In diesen Tagen taucht die Schartauer Straße vermehrt im Bericht der Polizei in Burg auf. Am Dienstagabend, 11. März 2025, ist ein Streifenwagen das Ziel einer Wurfattacke geworden, wenn man so will.

Gegen 18.40 Uhr sollen Beamte mit ihrem Wagen an einem offensichtlich betrunkenen Mann vorbeigefahren sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Dieser soll dann kurzerhand eine glimmende Zigarette in das Fahrzeug geworfen haben – die Scheibe der Fahrertür sei leicht geöffnet gewesen. Der Glimmstängel landete zwischen Türverkleidung und Fahrersitz und verursachte einen Sachschaden im Fahrzeuginneren, heißt es weiter.

Die Beamten hätten die Zigarette aus dem Fahrzeug befördert und den 44-jährigen Zigaretten-Werfer gestellt sowie zur Tat befragt. Der Mann soll jedoch nicht bereit gewesen sein, sich zum Sachverhalt zu äußern und habe zudem einen Atemalkoholtest verweigert. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet.