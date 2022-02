Teleskopschlagstock bei Durchsuchung in Elbe-Parey entdeckt

Elbe-Parey (vs) - Polizeibeamte des Reviereinsatzdienstes kontrollierten am 9. Februar einen 34-Jährigen, der mit seinem Auto in Parey die Straße am Lustgarten befuhr. Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Ferner nahmen die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Ein bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Drogenschnelltest reagierte zudem positiv, was dazu führte, dass der Fahrzeugführer ins Klinikum verbracht wurde, wo eine Blutprobenentnahme erfolgte.

Bei der Durchsuchung des Autos wurde ein Teleskopschlagstock aufgefunden und entsprechend des Waffengesetztes sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wurden Strafanzeige wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.