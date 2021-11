Tiefer Kratzer im Auto hinterlassen: Polizei sucht Zeugen in Möser

Möser (vs) - Bislang unbekannte Täter beschädigten einen am 5. November in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.20 Uhr in der Thälmannstraße in Möser abgeparkten Peugeot. Dieser wurde auf dem Parkplatz der dortigen Schule abgeparkt.

Der oder die Täter verursachten mittels unbekannten Gegenstandes einen tiefen und langen Kratzer entlang der kompletten linken Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.