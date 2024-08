nervenaufreibender Großeinsatz in Hohenwarthe Tödliches Ende eines Badeausflugs: 67-Jähriger stirbt in See nahe Magdeburg

Ein tragisches Ende hat der Badeausflug eines 67-Jährigen an einen See bei Hohenwarthe gehabt. Am späten Abend hat die Polizei in Burg gemeldet, dass er tot geborgen wurde. Was ist passiert?