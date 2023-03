Vor einer Woche ist ein toter Wolfsrüde in Burg bei Magdeburg entdeckt worden. Doch seine Todesumstände geben Rätsel auf. Die Ursache ist jedoch geklärt.

Mysteriöse Biss-Attacke bei Magdeburg: Daran starb der Wolf in den Wäldern von Burg

Der Wolf, der vor einer Woche in Burg bei Magdeburg tot gefunden wurde, ist offenbar an den Folgen einer Bissattacke gestorben. Von welchem Tier sie stammt, soll nun eine Untersuchung klären. Symbolbild:

Burg (vs) - Dass die Wölfe bereits seit einiger Zeit in Burg bei Magdeburg auf Wanderschaft gehen, ist bereits bekannt. Dass es vor Ort einen toten Wolfsrüden gab, auch. Jetzt ist klar, woran das Tier gestorben ist.

Der vor einer Woche in einem Wald am Burger Stadtrand tot aufgefundene Wolfsrüde starb offenbar an den Folgen von Bissverletzungen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landesamts für Umweltschutz hervor. Das Ergebnis sei bei der pathologischen Untersuchung des Tiers zu Tage getreten.

Toter Wolf von Burg: Bisse endeten tödlich

Um festzustellen, von welchem Tier die tödlichen Bisse stammen, werde nun eine Probe von den Wundrändern auf Fremd-DNA untersucht, so das Landesamt weiter. Das Ergebnis der genetischen Analyse werde demnach in drei Wochen erwartet.

Der Kadaver war am 21. März in einem Waldstück in der Nähe eines Parkplatzes entdeckt worden. Wie alle Wolfstotfunde sei er anschließend ins Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht worden, heißt es weiter von Seiten des Landesamts.