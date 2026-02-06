Auf der A2 bei Burg krachte es am Donnerstag gleich ein halbes Dutzend Mal. Insgesamt vier Personen verletzten sich bei den durch Eisglätte verursachten Unfällen.

Sechs Unfälle auf der A2 an einem Abend: Glätte sorgt für vier Verletzte

Auf der A2 ist es durch Schnee und Eisglätte zu mehreren Unfällen gekommen.

Burg. - Sechs Unfälle innerhalb weniger Stunden: Am Donnerstag haben sich zwischen 16 und 21 Uhr ein halbes Dutzend Unfälle auf der A2 ereignet, vier Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Eisglätte der Grund für die hohe Zahl.

Demnach hätten die winterlichen Temperaturen und der anhaltende Schneefall für gefährliche Glätte auf Sachsen-Anhalts Autobahnen gesorgt.

Eisglätte sorgt für Unfälle auf der A2 in Richtung Berlin

In Fahrtrichtung Berlin seien durch die Glätte mehrere Autos zusammengeschoben worden. Zudem habe es zwei Unfälle gegeben, bei denen nur ein Fahrzeug beteiligt war.

Bei einem davon überschlug sich der Wagen den Angaben zufolge sogar. Verletzt worden sei dabei glücklicherweise niemand, so die Polizei.

Mehrere Unfälle auch in Richtung Hannover

Auch auf der Gegenfahrbahn gab es eine Rutsch-Partie. In Richtung Hannover sei ein Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Zaun geprallt, so die Polizei. Der Fahrer habe sich dabei leicht verletzt.

Ein weiteres Fahrzeug sei gegen einen Baum gekracht, zwei weitere gegen die Leitplanke. Insgesamt hätten sich dabei drei Insassen leichte Verletzungen zugezogen.

Größere Verletzungen habe es bislang nicht gegeben, hieß es weiter. Allerdings sei hoher Sachschaden entstanden, zudem sei die A2 infolge der Unfälle zeitweise nur eingeschränkt befahrbar gewesen.