Burg - Blechschaden, aber keinen Verursacher. So stellte sich die Situation für eine Fahrerin eines Seats am Vormittag vom 21. Februar 2024 dar, als sie auf dem Parkplatz bei Marktkauf zu ihrem Wagen kam. In der Zeit von etwa 11 bis 11.45 Uhr ist es laut einer Mitteilung der Polizei auf dem Areal an dem Parkplatzareal des Einkaufszentrums an Zibbeklebener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zeugen werden gesucht

Allerdings fehlt vom Verursacher jede Spur: Er hat sich nach dem Crash mit dem Seat Arona der Geschädigten aus dem Staub gemacht. Im Falle des unerlaubten Entfernens vom Unfallort laufen nun Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben etwa zum Kennzeichen des Unfallverursachers machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92 00 zu melden.