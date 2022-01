Unfall in Gommern: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr

Zu einem folgeschweren Unfall ist es bei Gommern gekommen. So geht es den Beteiligten.

Gommern (vs) - Die 34-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr am 13. Januar gegen 7.30 Uhr die B246a aus Gommern kommend in Richtung Plötzky. Kurz hinter dem Ortsausgangsschild kam die Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn ab.

Die Gegenfahrbahn befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Ford S-Max. Der Skoda touchierte die hintere linke Fahrzeugseite des Fords. Durch diesen Aufprall drehte sich der Ford und rutschte in den Straßengraben. Der Skoda kam auch im linken Straßengraben zum Stillstand.

Offensichtlich war Übermüdung der Grund für das Abkommen von dem rechten Fahrstreifen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt, so die Polizei.