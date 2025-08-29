Auf der L52 bei Burg ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 79-jähriger Autofahrer wollte einen Bus überholen, scherte aber zu früh ein. Sein Wagen streifte den Bus und schleuderte in den Straßengraben.

Burg. – Bei einem missglückten Überholvorgang ist ein 79-Jähriger am Freitag auf der L52 schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Der 79-Jährige sei am Freitag gegen 12.30 Uhr von Burg in Richtung Grabow (Landkreis Jerichower Land) unterwegs gewesen und habe einen Bus überholen wollen. Aufgrund des Gegenverkehrs sei der Mann zu früh eingeschert und habe dadurch den Bus gestreift.

Das Auto kam ins Schleudern und landete nach Angaben der Polizei im Straßengraben. Bei dem Unfall sei der 79-jährige Fahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann ins Krankenhaus gebracht.