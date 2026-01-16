Im Jerichower Land ist am Freitagmorgen eine 53-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Sie krachte gegen einen Baum.

Möckern. – Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitagmorgen bei Möckern (Jerichower Land) leicht verletzt worden, so die Polizei.

Demnach waren eine 53-Jährige und ihr Beifahrer gegen 7 Uhr auf der K1230 in Richtung Möckern unterwegs. Sie habe die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei links von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum, so die Polizei weiter. Die 53-Jährige und der Insasse seien dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei vermutet eine glatte Straße als Grund für den Unfall.