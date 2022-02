Unfall mit verletzter Person in Gommern

In Gommern kam es zu einem Unfall, in dessen Folge eine Frau verletzt wurde.

Gommern (vs) - Eine 38- jährige Frau befuhr am Morgen des 16. Februars mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße 184 aus Richtung Dannigkow kommend in Fahrtrichtung Wahlitz. An der Ampelkreuzung Bundesstraße 184 / Bundesstraße 246 a musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Die Ampelphase zeigte auf Rot. Die nachfolgende 63-jährige Fahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug in gleicher Fahrtrichtung fuhr, bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und durch den Rettungsdienst nach Magdeburg ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.