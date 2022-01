Unfallflucht in Möckern: Polizei sucht Zeugen

In Möckern ist es zu einem Unfall mit anschließender Flucht gekommen. Deswegen sucht die Polizei innerhalb der Bevölkerung nun nach Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

Die Polizei im Jerichower Land sucht nach Zeugen in Möckern.

Möckern (vs) - Ein 38- jähriger Fahrradfahrer befuhr am 5. Januar gegen 7 Uhr die B246a von Möckern in Richtung Wallwitz, als er hinter der Ortslage Lütnitz von einem Fahrzeug überholt wurde. Beim Überholvorgang streifte das Fahrzeug den Radfahrer.

Dieser kam zum Sturz und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter, bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Renault Lkw, vermutlich Kleintransporter, handeln. Das Fahrzeug hat an der Unfallstelle seinen rechten Außenspiegel verloren. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.