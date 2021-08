Ungewöhnlicher Diebstahl: Unbekannte klauen Diesel aus Bagger in Genthin

Unbekannte Täter sollen sich in Genthin illegal Zutritt zu einer Baustelle verschafft und einem dort abgestellten Bagger Diesel abgezapft haben.

Genthin (vs) - Auf der Karower Straße sollen sich Unbekannte am vergangenen Wochenende illegal Diesel abgezapft haben. Dies gab die Polizei in einer Meldung bekannt.

Die Täter sollen sich Zutritt zu der Baustelle verschafft haben, in dem sie ein Loch in einen Bauzaun schnitten. Anschließend sollen sie den Tankdeckel eines Baggers aufgebrochen und etwa 100 Liter Diesel abgezapft haben.