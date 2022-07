Frontal-Crash in Möckern: Radfahrerin mit voller Wucht von Auto erfasst 

Am Donnerstag kam es zu einer verheerenden Kollision zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer in Möckern.

Die Radfahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Möckern (vs) - Der beteiligte Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15.20 Uhr die Straße "Buchtweg“ in Richtung „Burger Straße". Laut Aussage des Pkw-Fahrers sei er mit einer Geschwindigkeit von cirva 20-25 km/h gefahren.

Als er auf Höhe des Fußgänger- und Radweges war, kam plötzlich unerwartet die Radfahrerin von rechts mit dem Fahrrad herausgefahren, um die Fahrbahn zu überqueren. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Radfahrerin fiel dabei auf die Frontscheibe und prallte anschließend auf die Fahrbahn. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, sollten sich bitte bei der Polizei im Jerichower Land unter Tel- 03921 9200 melden.