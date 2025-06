In Burg wird ein 77 Jahre alter, demenzkranker Mann vermisst. Wer hat Dieter Paul B. gesehen?

Vermisst in Burg: Wohin ist Dieter Paul B. verschwunden? (Bilder im Artikel)

An Demenz erkrankt

Burg. - Der 77 Jahre alte Dieter Paul B. aus Burg wird seit dem späten Mittwochabend vermisst, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde der an Demenz erkrankte Senior zuletzt um 22.55 Uhr in einem Pflegeheim in Burg gesehen.

So sieht Dieter Paul B. aus:

Dieser Mann wird vermisst. Foto: Polizei

Wohin ist Dieter Paul B. aus Burg verschwunden? Foto: Polizei

1,65 bis 1,70 m groß

schlank

graue Haare und Bartansatz

hellblaues T-Shirt, dunkle Hose, dunkle Strickjacke und braune Schuhe

Wer Dieter Paul B. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03921/9200 zu melden.