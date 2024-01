Polizei entfernt am Sonntagmorgen Bettlaken mit verhetzenden Sprüchen von einem Übergang an der B1.

Volksverhetzung: Antisemitische und ausländerfeindliche Sprüche an einer Brücke in Schermen

Die Polizei hat in Schermen volksverhetzende Plakate entfernt.

Schermen - Volksverhetzende Plakate, hat die Polizei am Sonntagmorgen an der B1 entfernt. Die Plakate waren den Beamten während eines Einsatzes gegen 7 Uhr an einer Brücke aufgefallen.

Die 2 x 1,8 Meter großen Bettlaken seien laut Polizei von bislang unbekannten Tätern fachmännisch mittels Kabelbinder fixiert und durch kleine Sandsäcke beschwert und mit antisemitischen und ausländerfeindlichen Sprüchen beschmiert worden.

Mittlerweile läuft ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung gegen die unbekannten Täter.