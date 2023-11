Stau Vollsperrung auf A2 bei Burg in beiden Richtungen! Unfall mit Gefahrguttransport

Ein Gefahrguttransport, der mit Flüssiggas unterwegs war, ist im Baustellenbereich auf der Autobahn A2 bei Burg in Richtung Berlin in einen Unfall verwickelt worden. Eine Vollsperrung ist in beiden Richtungen eingerichtet.