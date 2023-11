Bei einem Unfall auf der L52 an der Anschlussstelle der Autobahn A2 wurden zwei Personen verletzt. Dort kam es zur Kollision zwischen zwei Autos.

Bei dem Unfall an der Anschlussstelle der A2 entstand an beiden Pkw ein erheblicher Schaden.

Lostau/Hohenwarthe/VS - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagmorgen laut Polizei auf der Landstraße L52 an der Anschlussstelle der Autobahn A2 in Richtung Hohenwarthe gekommen.

Ein 19 Jahre alter Mann wollte nach Polizeiangaben von der L52 aus Lostau kommend mit seinem Auto an der Anschlussstelle der A2 in Richtung Hohenwarthe nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Bergung der Unfallautos war die L52 im Bereich der Anschlussstelle der A2 in beiden Fahrtrichtung voll gesperrt.